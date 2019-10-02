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02 октября 01:17

Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы подтвердили информацию об увольнении главы ФСИН России, однако официального подтверждения этой информации пока нет

Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку

Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко ушел в отставку. По данным источника «Интерфакса», силовик покинул занимаемую должность из-за достижения предельного возраста  нахождения на службе. Накануне г-ну Корниенко исполнилось 65 лет.

В Общественной наблюдательной комиссии Москвы подтвердили информацию об увольнении главы ФСИН России, однако официального подтверждения этой информации пока нет.

Геннадий Корниенко ранее работал в ФСО России, а в 2012 году он возглавил ФСИН России.

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