Руководитель ФСИН Геннадий Корниенко ушел в отставку
В Общественной наблюдательной комиссии Москвы подтвердили информацию об увольнении главы ФСИН России, однако официального подтверждения этой информации пока нет
Директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) РФ Геннадий Корниенко ушел в отставку. По данным источника «Интерфакса», силовик покинул занимаемую должность из-за достижения предельного возраста нахождения на службе. Накануне г-ну Корниенко исполнилось 65 лет.
В Общественной наблюдательной комиссии Москвы подтвердили информацию об увольнении главы ФСИН России, однако официального подтверждения этой информации пока нет.
Геннадий Корниенко ранее работал в ФСО России, а в 2012 году он возглавил ФСИН России.