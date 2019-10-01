Губернатор Камчатки предложил Алексею Навальному возглавить отдаленное село
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к оппозиционеру Алексею Навальному с предложением возглавить одно из отдаленных сел региона, чтобы «улучшить свои знания о Камчатке»
Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин обратился к оппозиционеру Алексею Навальному с предложением возглавить одно из отдаленных сел региона, чтобы «улучшить свои знания о Камчатке». По мнению главы региона, в должности главы сельского поселения оппозиционер также смог бы получить бесценный опыт управленца.
Предложение возглавить отдаленное село оппозиционеру поступило от главы Камчатки после того, как он в своей программе «Навальный Live» рассказал о заброшенной котельной в поселке Средние Пахачи, которая не функционирует с 1999 года, но камчатский министр по вопросам ЖКХ объявил ее действующей.
Владимир Илюхин обвинил Алексея Навального в том, что он распространяет недостоверную информацию и заявил, что на эту котельную в течение 20 лет тратились бюджетные средства. Губернатор также предложил оппозиционеру самому попробовать поруководить отдаленным селом и доказать, что он может руководить хотя бы небольшой администрацией.
«И чтобы никакой коррупции! Мне известно, что прошлая его попытка добиться успеха на этом поприще в Кировской области закончилась не слишком успешно. Но у каждого должен быть второй шанс. Приезжайте, Алексей!», - заявил губернатор, слова которого приводит «КоммерсантЪ».