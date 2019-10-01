В убийстве чеченского сепаратиста в Берлине заподозрили бывшего российского милиционера
Правоохранительные органы Германии заподозрили в убийстве бывшего участника войны в Чечне, который воевал на сторону сепаратистов, бывшего сотрудника российской милиции
Правоохранительные органы Германии заподозрили в убийстве бывшего участника войны в Чечне, который воевал на сторону сепаратистов, бывшего сотрудника российской милиции. Немецкие следователи также выяснили, что подозреваемый в убийстве сейчас должен отбывать наказание в России.
Издание The New York Times сообщает, что пока немецкая полиция не может установить личность подозреваемого, поскольку российская сторона не оказывает содействия в расследовании. Известно, что подозреваемый служил в милиции и был осужден на 24 года по тяжкой статье.
Депутат Патрик Сэнсберг заявил, что если Россия не замешана в этом преступлении, то она обязана оказать помощь в расследовании дела.
Напомним, 23 августа в Берлинском парке было обнаружено тело гражданина Грузии Зелимхана Хангошвили. Спустя некоторое время полицейские получили анонимку, в которой говорилось, что убийство совершил бывший российский полицейский, которого специально направили в Германию для совершения преступления. Речь предположительно идет о Владимире Степанове, который был осужден на 24 года за убийство гендиректора «Проммашинструмент» Елены Нещерет.