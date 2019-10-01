Иркутским чиновникам выплатят 337 млн рублей за сверхурочную работу во время паводка
Администрация Иркутской области выплатит 337 млн рублей чиновникам, которые принимали участие в ликвидации последствий паводка в регионе. Премии чиновники получат в качестве оплаты за сверхурочную работу
Администрация Иркутской области выплатит 337 млн рублей чиновникам, которые принимали участие в ликвидации последствий паводка в регионе. Премии чиновники получат в качестве оплаты за сверхурочную работу.
В правительстве региона уточнили, что премировать будут областных государственных гражданских служащих, которые более трех месяцев работают в пострадавших от наводнения районах. «Они работают без выходных и не по восемь нормированных часов, а по 12 и более», - отметили в администрации Иркутской области.
Напомним, минувшим летом в Иркутской области произошло наводнение, в результате которого затопленными оказались более 100 населенных пунктов. Пострадавшими власти официально признали около 45 тысяч человек.