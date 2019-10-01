Власти в шесть раз повысят минимальный штраф за уклонение от службы в армии
Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что штрафы для уклонистов могут вырасти в шесть раз
Российские власти планируют в несколько раз увеличить размер штрафов за уклонение от службы в регулярной армии. Начальник Главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Евгений Бурдинский сообщил, что штрафы для уклонистов могут вырасти в шесть раз.
В настоящее время минимальный штраф для тех, кто «косит» от армии, составляет 500 рублей. Таким образом, после повышения штраф может составить уже 3 000 рублей.
Представитель Генштаба также отметил, что в последние годы количество уклонистов в России сократилось с 6 до 1,6 тысяч человек.
Напомним, ранее в Минобороны подготовили законопроект, который разрешает ставить на воинский учет граждан призывного возраста по месту фактического проживания, а не прописки.