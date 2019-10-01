После провальных выборов «Единая Россия» решила сменить глав своих региональных отделений
Партия «Единая Россия» проведет ротацию глав своих региональных отделений накануне съезда, который запланирован на ноябрь. В ходе этого съезда будет дан старт кампании по выборам в Госдуму
Партия «Единая Россия» проведет ротацию глав своих региональных отделений накануне съезда, который запланирован на ноябрь. В ходе этого съезда будет дан старт кампании по выборам в Госдуму. Всего руководство «Единой России» планирует сменить руководителей отделений в 20 регионах.
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что ноябрьский съезд будет «исключительно электоральным, обновим партийные институты с акцентом на электоральную составляющую и фактически дадим старт кампании 2021 года».
Что касается смены руководителей регионов, то часть секретарей будут ротированы по итогам региональных выборов 2019 года, которые оказались для партии власти не самыми удачными, а остальные - уже перед региональными избирательными кампаниями 2020 года, сообщает РБК.
До ноябрьского съезда в «ЕР» собираются оценить работу глав региональных отделений и по итогам составить рейтинг лидеров и рейтинг отстающих.