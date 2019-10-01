Европейский суд по правам человека зарегистрировал еще 15 жалоб на блокировку Telegram
Адвокат Саркис Дарбинян, представляющего интересы пользователей опального в России мессенджера, сообщил, что все жалобы на действия российских властей будут объединены с ранее поданными
Европейский суд по правам человека в Страсбурге зарегистрировал 15 жалоб от российских граждан на блокировку Роскомнадзором мессенджера Telegram.
Адвокат Саркис Дарбинян, который представляет интересы пользователей опального в России мессенджера, сообщил, что эти 15 жалоб на действия российских властей будут объединены с ранее поданными жалобами.
«Также мы ожидаем, что Страсбургский суд объединит их с жалобой самого мессенджера и с жалобами журналистов Олега Кашина и Александра Плющева, которые были поданы ранее», — заявил адвокат, слова которого приводит ТАСС.
Истцы считают, что блокировка Telegram нарушила сразу несколько пунктов Европейской конвенции по правам человека, включая уважение частной жизни.