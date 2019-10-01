На муниципальных выборах в Петербурге наблюдателей запугивали спортсмены, связанные с «Единой Россией»
На муниципальных выборах в Санкт-Петербурге наблюдателей избивали и запугивали члены спортивных клубов, которые связаны с кандидатами от «Единой России» и местными администрациями
На муниципальных выборах в Санкт-Петербурге наблюдателей избивали и запугивали члены спортивных клубов, которые связаны с кандидатами от «Единой России» и местными администрациями, сообщает издание «Медуза».
В ходе выборов 8 сентября несколько независимых кандидатов в муниципальные депутаты и наблюдателей пожаловались на избиения и угрозы со стороны спортсменов, которые приехали на избирательные участки, мешали следить за ходом выборов и подсчета голосов, а также угрожали наблюдателям изнасилованием.
Кандидат от «Яблока» по Адмиралтейскому округу Анна Боева рассказала, что на участке №30 боксеры вырвали видеокамеру у одного из наблюдателей, а потом представились членами комиссии от кандидата из «Единой России». «Оказалось, они в местном молодежном совете, а один ходит в секцию по боксу, которую курирует бывший глава нашего округа Евгений Барканов. Он избрался на этих выборах в депутаты», - рассказала оппозиционер.
Муниципальный депутат округа Московская застава Алексей Воробьев рассказал, что на его участке присутствовали молодые люди в жилетах дружинников петербургского МВД, которые показали паспорта с пропиской в Чечне и чат, в котором им предлагали «три тысячи рублей без ночи».
«Наблюдатели Петербурга» сообщили, что в клубе «Белые волки» спортсмены проходили инструктаж о том, как вести себя на избирательных участках, а именно «давить независимых кандидатов». По словам тренера Алексея Волкова, наблюдателями в день выборов работали члены как минимум двух спортивных клубов — Федерации рукопашного боя и Школы высшего спортивного мастерства.