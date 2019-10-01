Власти США ввели санкции против бизнес-джетов и яхты «повара Путина»
Власти США ввели санкции против трех самолетов и яхты, которые могут принадлежать российскому бизнесмену и ресторатору Евгению Пригожину, известному по прозвищу «повар Путина»
Власти США ввели санкции против трех самолетов и яхты, которые могут принадлежать российскому бизнесмену и ресторатору Евгению Пригожину, известному по прозвищу «повар Путина». Санкции введены в рамках расследования дела о вмешательстве России в ход американских выборов.
По версии властей США, Евгений Пригожин использует подставные компании для управления своей «роскошной личной собственностью». Речь идет о фирмах Beratex, Autolex и Linburg, против которых уже были введены ограничения.
В Минфине США сообщили, что компания Beratex, зарегистрированная на Сейшельских островах, владеет и управляет частным самолетом, который до недавнего времени летал под номером M-Vito. Фотографии в соцсетях говорят о том, что этот бизнес-джет использует семья «повара Путина». Эта компания также владеет яхтой St. Vitamin, на которой проводили время Евгений Пригожин и его родственники.
По версии американских властей, г-н Пригожин является владельцем частного самолета VP-CSP, зарегистрированного на Каймановых островах. Официальным владельцем и оператором бизнес-джета является компания Linburg Industried Ltd. Фирма Autolex владеет частным самолетом M-Saan, который зарегистрирован на острове Мэн, сообщают «Ведомости».