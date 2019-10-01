Мосгорсуд пожаловался на травлю судьи по делу Павла Устинова
Пресс-служба Московского городского суда выпустила заявление, в котором говорится о травле судьи Тверского райсуда Алексея Криворучко, который рассматривал дело актера Павла Устинова
Пресс-служба Московского городского суда выпустила заявление, в котором говорится о травле судьи Тверского райсуда Алексея Криворучко, который рассматривал дело актера Павла Устинова. Судья отказался смотреть видеозапись задержания актера и приговорил его к 3,5 годам лишения свободы.
В заявлении Мосгорсуда заявили, что дело Павла Устинова вызвало широкий общественный резонанс, а в СМИ было опубликовано множество статей с критикой, в том числе и «недопустимой», в адрес Алексея Криворучко. «В ряде случаев публикации сводились к откровенной травле судьи», - заявили в Мосгорсуде.
В заявлении также говорится о недопустимости травли судьи «за выраженное им мнение», а также о низкой правовой культуре в России.
Напомним, что судью Алексея Криворучко критиковали за то, что они приговорил Павла Устинова к 3,5 годам лишения свободы без просмотра видео его задержания, которое доказывает непричастность актера к вывиху сотрудника Росгвардии. Тем не менее, судья счет его виновным в применении насилия в отношении представителя власти.
В связи с широким общественным резонансом, которое вызвало дело Устинова, Мосгорсуд при рассмотрении апелляции приобщил к делу видео задержания обвиняемого и назначил ему наказание в виде одного года условного срока.