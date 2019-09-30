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30 сентября 19:13

ФНС предупредила россиян о поддельных налоговых уведомлениях

По данным ведомства, в последнее время участились случаи рассылки мошенниками поддельных уведомлений с требованием оплатить налоги на транспорт и недвижимость. Рассылка таких писем осуществляется через «Почту России»

ФНС предупредила россиян о поддельных налоговых уведомлениях

Федеральная налоговая служба (ФНС) России предупредила граждан о рассылке фейковых уведомлений о налоговой задолженности. 

По данным ведомства, в последнее время участились случаи рассылки мошенниками поддельных уведомлений с требованием оплатить налоги на транспорт и недвижимость. Рассылка таких писем осуществляется через «Почту России». 

Пользователь Facebook Денис Виленский опубликовал на своей странице снимок фейкового уведомления о начислении налогов, который действительно почти не отличается от настоящего налогового уведомления. Однако мужчина обратил внимание на слишком большую сумму начисленного налога и перепроверил данные в налоговой службе, сообщает РБК. 

В ФНС заявили, что не имеют отношения к таким письмам и рекомендовали гражданам проверять информацию о налоговых начислениях в «Личном кабинете» на официальном сайте ведомства. 

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