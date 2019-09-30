ФНС предупредила россиян о поддельных налоговых уведомлениях
По данным ведомства, в последнее время участились случаи рассылки мошенниками поддельных уведомлений с требованием оплатить налоги на транспорт и недвижимость. Рассылка таких писем осуществляется через «Почту России»
Федеральная налоговая служба (ФНС) России предупредила граждан о рассылке фейковых уведомлений о налоговой задолженности.
По данным ведомства, в последнее время участились случаи рассылки мошенниками поддельных уведомлений с требованием оплатить налоги на транспорт и недвижимость. Рассылка таких писем осуществляется через «Почту России».
Пользователь Facebook Денис Виленский опубликовал на своей странице снимок фейкового уведомления о начислении налогов, который действительно почти не отличается от настоящего налогового уведомления. Однако мужчина обратил внимание на слишком большую сумму начисленного налога и перепроверил данные в налоговой службе, сообщает РБК.
В ФНС заявили, что не имеют отношения к таким письмам и рекомендовали гражданам проверять информацию о налоговых начислениях в «Личном кабинете» на официальном сайте ведомства.