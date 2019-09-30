Мосгорсуд заменил Павлу Устинову 3,5 года лишения свободы на год условно
Мосгорсуд в ходе рассмотрения апелляции на приговор актеру Павлу Устинову назначил ему наказание в виде одного года условно. Суд первой инстанции приговорил актера к 3,5 годам лишения свободы
Мосгорсуд в ходе рассмотрения апелляции на приговор актеру Павлу Устинову назначил ему наказание в виде одного года условно. Суд первой инстанции приговорил актера к 3,5 годам лишения свободы.
Следствие просило приговорить Павла Устинова к 3,5 годам условного срока, сообщает Znak.com.
Во время рассмотрения апелляции на приговор первой инстанции Мосгорсуд приобщил к материалам дела видеозаписи, которые до этого отказался смотреть судья Тверского райсуда Алексей Криворучко. Эти видео доказывают, что Устинов не мог вывихнуть плечо сотруднику Росгвардии, который его задерживал в день протестной акции 3 августа.
Потерпевший в суде заявил, что актера задержали, потому что он «был странно одет, в телефон смотрел, у перехода стоял, мало ли какие действия мог координировать». Росгвардеец добавил, что Устинов якобы выкрикивал лозунги. Сам актер это отрицает и говорит, что в акции протеста не участвовал.