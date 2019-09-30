Глава ГИБДД анонсировал введение электронных водительских прав
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников анонсировал введение электронных водительских удостоверений. В будущем водители смогут показывать инспекторам свои права прямо на смартфоне
Глава Госавтоинспекции России Михаил Черников анонсировал введение электронных водительских удостоверений. В будущем водители смогут показывать инспекторам свои права прямо на смартфоне.
По словам начальника ГИБДД, в настоящее время прорабатывается вопрос о внедрении электронной версии водительского удостоверения с последующей его интеграции в смартфон.
Михаил Черников отметил, что электронные права станут полноценной альтернативой привычному пластиковому удостоверению, а в случае выезда за границу автомобилист сможет оформить традиционные права, сообщает ТАСС.
Когда у российских водителей появится возможность оформить электронные права, в ГИБДД не сообщили.