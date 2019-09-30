Производители «молочки» предупредили о росте цен на свою продукцию на 10%
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты на 10% в ноябре из-за вступления в силу сразу двух новых систем контроля за продукцией в рамках борьбы с фальсификатом
Россиян предупредили о росте цен на молочные продукты на 10% в ноябре из-за вступления в силу сразу двух новых систем контроля за продукцией в рамках борьбы с фальсификатом.
В комитете по развитию агропромышленного комплекса (АПК) московской торгово-промышленной палаты сообщили, что в ноябре молоко, кисломолочные продукты и мороженое будут включены в систему «Меркурий» и на них нужно будет обязательно оформлять электронные ветеринарные сертификаты (ЭВС). Маркировка позволит отследить товар от места производства до полки в магазине, сообщают «Известия».
Также в России сейчас тестируется система маркировки молока, сливок, кисломолочных продуктов и других видов «молочки». В рамках эксперимента производители молочной продукции должны маркировать свой товар цифровым двухмерным кодом Data Matrix, который регистрируется в системе продавца.
Производители предупреждают, что практически одновременное обеспечение работы двух систем контроля приведет к росту их затрат, а значит и к подорожанию продукции для конечного потребителя. Расходы на маркировку оцениваются в 25 млрд рублей единовременно и еще в 20 млрд рублей в последующие годы.
В Россельхознадзоре, напротив, считают, что введение систем маркировки не должно привести к росту цен на продукцию.