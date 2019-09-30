Главу Иркутской области Сергея Левченко отправят в отставку из-за наводнения
Кремль принял решение о досрочном снятии с занимаемой должности губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Причиной отставки главы региона станет падение его рейтинга из-за сильного наводнения
Кремль принял решение о досрочном снятии с занимаемой должности губернатора Иркутской области Сергея Левченко. Причиной отставки главы региона станет падение его рейтинга из-за сильного наводнения.
Отставка коммуниста Сергея Левченко может состояться этой осенью в рамках очередной ротации кадров, сообщает РБК.
Источник издания в КПРФ сообщил, что еще в прошлом году против Сергея Левченко на федеральных телеканалах была проведена информационная атака из-за обвинений в незаконной охоте на медведя. Теперь политические противники «красного» губернатора попытаются использовать против него разрушительное наводнение в области.
Напомним, что президент Владимир Путин три раза посещал Иркутскую область после наводнения и каждый раз критиковал руководство региона за плохое информирование граждан о паводке, проблемы с распределением гуманитарной помощи, выплаты компенсаций и т.д.
Источники РБК отмечают, что Сергей Левченко не хочет уходить в отставку и «реально болеет за регион», но и его увольнение в связи с утратой доверия является слишком жесткм вариантом.