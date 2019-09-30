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30 сентября 00:14

Митинг против политических репрессий в Москве посетили 25 тысяч человек

В Москве на проспекте Сахарова в минувшее воскресенье состоялся согласованный митинг в защиту фигурантов «московского дела» и других политзаключенных. Главным лозунгом акции был «Отпускай!»

Митинг против политических репрессий в Москве посетили 25 тысяч человек
Фото: znak.com

В Москве на проспекте Сахарова в минувшее воскресенье состоялся согласованный митинг в защиту фигурантов «московского дела» и других политзаключенных. Главным лозунгом акции был «Отпускай!», который относился к арестованным участникам протестных акций в июле и августе.

Акция прошла без задержаний. По данным «Белого счетчика», участие в митинге приняли 2 тысяч человек. В МВД насчитали около 20 тысяч человек.

Акцию «Отпускай» посетили Алексей Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, журналист Юрий Дудь, тактеры Александр Паль, Александра Бортич, Никита Кукушкин, рэпер Face и фигуранты «московского дела», с которых были сняты обвинения.

Изначально митинг против политических репрессий планировалось провести 28 сентября, однако мэрия Москвы перенесла акцию на 29 сентября.

С призывом к гражданам выйти на митинг против политических репрессий накануне акции обращались многие политики, общественные деятели и актеры.

После митинга часть его участников направилась к зданию администрации президента на одиночные пикеты с требованием закрыть «московское дело» и освободить уже осужденных участников протестных акций.

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