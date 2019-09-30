Митинг против политических репрессий в Москве посетили 25 тысяч человек
В Москве на проспекте Сахарова в минувшее воскресенье состоялся согласованный митинг в защиту фигурантов «московского дела» и других политзаключенных. Главным лозунгом акции был «Отпускай!»
В Москве на проспекте Сахарова в минувшее воскресенье состоялся согласованный митинг в защиту фигурантов «московского дела» и других политзаключенных. Главным лозунгом акции был «Отпускай!», который относился к арестованным участникам протестных акций в июле и августе.
Акция прошла без задержаний. По данным «Белого счетчика», участие в митинге приняли 2 тысяч человек. В МВД насчитали около 20 тысяч человек.
Акцию «Отпускай» посетили Алексей Навальный, юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, глава Красносельского района Москвы Илья Яшин, экс-депутат Госдумы Дмитрий Гудков, экс-мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман, основатель «Яблока» Григорий Явлинский, журналист Юрий Дудь, тактеры Александр Паль, Александра Бортич, Никита Кукушкин, рэпер Face и фигуранты «московского дела», с которых были сняты обвинения.
Изначально митинг против политических репрессий планировалось провести 28 сентября, однако мэрия Москвы перенесла акцию на 29 сентября.
С призывом к гражданам выйти на митинг против политических репрессий накануне акции обращались многие политики, общественные деятели и актеры.
После митинга часть его участников направилась к зданию администрации президента на одиночные пикеты с требованием закрыть «московское дело» и освободить уже осужденных участников протестных акций.