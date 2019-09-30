В полиции предложили наказывать россиян за оскорбление сотрудников ведомства
Министерство внутренних дел РФ внесло изменения в федеральный закон «О полиции», которые вводят административную ответственность за клевету и распространение порочащей информации о сотрудниках полиции
Министерство внутренних дел РФ внесло изменения в федеральный закон «О полиции», которые вводят административную ответственность за клевету и распространение порочащей информации о сотрудниках полиции. Наказание также предусмотрено за дискредитацию всей системы МВД.
Соответствующий законопроект разработан с целью «защитить неприкосновенность чести и достоинства сотрудников полиции» в интернете. Авторы документа отмечают, что полицейские являются представителями власти и поэтому находятся под государственной защитой, сообщает Znak.com.
Поправки в закон «О полиции», которые защищают честь и достоинство силовиков, вступят в силу в январе 2020 года.