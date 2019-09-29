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29 сентября 09:55

Глава московского УФСБ сообщил о содействии столичных судов рейдерским захватам

Начальник управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев направил в прокуратуру письмо, в котором сообщил о возможном содействии столичных судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам имущества

Глава московского УФСБ сообщил о содействии столичных судов рейдерским захватам

Начальник управления ФСБ по Москве и Московской области генерал-полковник Алексей Дорофеев направил в прокуратуру письмо, в котором сообщил о возможном содействии столичных судей и «отдельных руководителей» Мосгорсуда рейдерским захватам имущества.

Письмо Алексея Дорофеева было зачитано на заседании Верховного суда в рамках уголовного дела в отношении юриста Кантемира Карамзина, который подозревается в покушении на мошенничество, сообщает РЬК.

В письме высокопоставленного чекиста отмечается, что Кантемир Карамзин обладает широкими связями среди высокопоставленных должностных лиц органов власти и правоохранительных органов. С помощью своих связей он проводит рейдерские захваты различных бизнес-объектов.

По данным Алексея Дорофеева, содействие Карамзину оказывали представители судебной системы Москвы. «Карамзин лично знаком и находится в дружеских отношениях с рядом судей и отдельными руководителями Московского городского суда», - указал чекист.

Одним из доказательств наличия у Кантемира Карамзина связей с судьями является факт его освобождения из-под ареста в 2011 году по делу о мошенничестве. Причем в 2014 году Черемушскинский райсуд оправдал юриста по этому делу.

Кантемир Карамзин был задержан в апреле 2019 года, на следующий день Черемушкинский райсуд признал незаконным возбуждение дела в отношении юриста. Алексей Дорофеев отметил, что «друзья» Карамзина неоднократно пытались повлиять на ход следствия по его делу. Теперь ФСБ просит направить дело Карамзина из московского суда в подмосковный.

Кантемир Карамзин отрицает обвинения генерала ФСБ и считает, что они связаны с интересами самого чекиста и бывшего гендиректора Первого домостроительного комбината.

Напомним, что сам глава управления ФСБ по Москве и Подмосковью Алексей Дорофеев упоминался в связи арестом журналиста Ивана Голунова по делу о сбыте наркотиков. Ряд СМИ называли его интересантом ареста Голунова, из-за его журналистского расследования об участии сотрудников ФСБ в похоронном бизнесе Москвы.

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