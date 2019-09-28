Обвиняемого в госизмене ученого Виктора Кудрявцева отпустили из СИЗО
Обвиняемого в государственной измене 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Такое решение следователь принял из-за плохого здоровья ученого
Обвиняемого в государственной измене 75-летнего сотрудника ЦНИИмаш Виктора Кудрявцева отпустили из СИЗО под подписку о невыезде. Такое решение следователь принял из-за плохого здоровья ученого. Ранее отпустить Кудрявцева из-под стражи от российских властей требовал Европейский суд по правам человека.
Адвокат Виктора Кудрявцева Иван Павлов сообщил «Интерфаксу», что в последнее время состояние здоровья его подзащитного значительно ухудшилось. Отметим, что ученый находился под арестом с июля прошлого года.
Сотрудника Центрального научно-исследовательского института машиностроения Виктора Кудрявцева обвиняют в государственной измене. По версии следствия, обвиняют в передаче якобы секретной информации о российских гиперзвуковых технологиях бельгийскому университету.
По данным защиты, Кудрявцев не имел доступа к секретной информации, а с бельгийским университетом ЦНИИмаш сотрудничал с разрешения российского правительства.
Ранее ЕСПЧ рассмотрел жалобу защиты Виктора Кудрявцева и потребовал от российских властей перевести пожилого ученого, который имеет ряд хронических заболеваний, из СИЗО в гражданскую больницу для оказания ему квалифицированной медицинской помощи.