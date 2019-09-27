Меню
Общество
Нобелевская премия мира в 16 лет, это реально?
Москва
Общество
27 сентября 15:15

ГИБДД отказалась штрафовать водителей по фотографиям из «Помощника Москвы»

Госавтоинспекция России отказалась от использования в правоприменительной практике фотографий нарушений ПДД, которые были сделаны частными лицами и направлены через мобильное приложение «Помощник Москвы»

ГИБДД отказалась штрафовать водителей по фотографиям из «Помощника Москвы»

Госавтоинспекция России отказалась от использования в правоприменительной практике фотографий нарушений ПДД, которые были сделаны частными лицами и направлены через мобильное приложение «Помощник Москвы». Об этом говорится в ответе МВД России на запрос эксперта по фотовидеофиксации Григорию Шухману, сообщает «КоммерсантЪ».

По мнению эксперта, разработанное столичными чиновниками приложение «Помощник Москвы», не может считаться автоматической камерой, а значит, штрафы по этим снимкам водителям назначаться не должны.

Напомним, что с 2015 года граждане фотографируют нарушителей ПДД и отсылают фотодоказательства через «помощника» в МАДИ (нарушения правил парковки) и в ГИБДД (другие нарушения). На основании этих снимков водители получают «письма счастья» со штрафами.

В июне 2019 года Верховный суд России опубликовал разъяснение, согласно которому «Помощник Москвы» не является автоматической камерой фиксации нарушений ПДД.

Материалы по теме
Жители Капотни сообщили о визите к ним полицейских из-за петиции против инициативы депутата от «ЕР»
В Архангельске чиновники установили дорожный знак в виде «смерти с косой»
В Мурманске бывшая чиновница сбила ребенка на велосипеде и потребовала от его родителей компенсации
Сейчас на главной
«Я/Мы Светлана Прокопьева»
Горячие новости
«Я/Мы Светлана Прокопьева»
Профсоюз журналистов и работников СМИ обратился к коллегам с просьбой подписать и распространить петицию на сайте Change.org в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую власти обвиняют в оправдании терроризма
В России появится электронная база плательщиков за услуги ЖКХ
Горячие новости
В России появится электронная база плательщиков за услуги ЖКХ
Депутат Госдумы и зампред комитета по жилищной политике Сергей Пахомов сообщил о планах создать электронную базу персональных данных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется
Горячие новости
Кто в армии служил, тот в цирке не смеется
Российских военнослужащих обеспечат бесплатными билетами в цирк в обмен на участие Министерства обороны в восстановлении досуговых центров. С таким заявлением выступили в Росгосцирке
В Иркутской области при повторном обследовании непригодными для жизни признали 675 домов
Горячие новости
В Иркутской области при повторном обследовании непригодными для жизни признали 675 домов
Всего после паводков непригодными были признаны 5718 домов, 1324 из которых - индивидуальные жилые дома
Понять и простить
Горячие новости
Понять и простить
Сотрудники УВД по ЗАО Москвы, которые задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, направили в суд документы с требованием восстановить их на службе в полиции. Силовики были уволены после того, как с корреспондента сняли обвинение
КПРФ подготовило законопроект о декриминализации «дадинской» статьи
Горячие новости
КПРФ подготовило законопроект о декриминализации «дадинской» статьи
В Думу внесен законопроект о декриминализации статьи 212.1 УК РФ: «Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования»
Горячие новости
Правительство запретило россиянам курить на балконах и лоджиях
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменение в правила противопожарного режима. Документ предусматривает запрет на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях квартир
Пиар и его команда
минобороны
Пиар и его команда
Министр обороны Сергей Шойгу дал первое интервью за время пребывания в должности — диалог с руководителем военного ведомства был опубликован в «Московском комсомольце». В какой-то мере интервью можно считать итоговым: во всяком случае, семь лет — достаточный срок для того, чтобы поговорить о результатах
Деятельность президента и его администрации в 2020 году обойдется бюджету в 38 млрд рублей
Горячие новости
Деятельность президента и его администрации в 2020 году обойдется бюджету в 38 млрд рублей
Расходы на функционирование президента России и чиновников его администрации обойдутся федеральному бюджету в 100 млрд рублей в ближайшие три года
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на субсидии чиновникам на покупку жилья
Горячие новости
Правительство выделит 9,5 млрд рублей на субсидии чиновникам на покупку жилья
Согласно проекту федерального бюджета на 2020 год, из бюджета каждый год в течение трех лет будет выделяться по 3,157 млрд на единовременные жилищные субсидии федеральным госслужащим
Глава компании-производителя электронных сигарет ушел в отставку из-за гибели 10 курильщиков
Горячие новости
Глава компании-производителя электронных сигарет ушел в отставку из-за гибели 10 курильщиков
Глава компании Juul Labs Кевин Бернс подал в отставку. Топ-менеджер уволился на фоне сообщений о нескольких случаях гибели потребителей электронных сигарет
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
Горячие новости
Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
Ильдар Аляутдинов предложил узаконить в России многоженство. Свое предложение он объяснил тем, что в нашей стране женщин на 10 млн больше, чем мужчин, а также много разведенных женщин и вдов
Дорого - не значит эффективно
Горячие новости
Дорого - не значит эффективно
Хабаровское региональное отделение «Единой России» потратило на выборы в Законодательное Собрание региона 80 млн рублей. Однако столь внушительные траты не спасли партию власти от разгромного поражения на выборах
Депутаты предложили отменить комиссию при снятии наличных в «чужом» банкомате
Горячие новости
Депутаты предложили отменить комиссию при снятии наличных в «чужом» банкомате
Авторы законопроекта отметили, что в 2018 году прибыль российских банков составила 1,34 трлн рублей, а на комиссионные доходы банков пришлось 24% от этой суммы
Первого замглавы ГУОООП МВД России задержали за вымогательство
Горячие новости
Первого замглавы ГУОООП МВД России задержали за вымогательство
Генерал-майор МВД России Александр Мельников задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о его аресте
Авторская колонка
Правосудие против адвоката
Меньше чем за неделю российское адвокатское сообщество столкнулось с двумя серьезными вызовами. Сначала тульский суд отказался допустить в процесс московского защитника Дмитрия Сотникова — мужчину выволокли из здания суда в наручниках и обвинили в попытке напасть на судью
Трунов Игорь
«В Петербурге никакой власти нет»
Горячие новости
«В Петербурге никакой власти нет»
Председатель Центризбиркома Элла Памфилова признала неудовлетворительной работу петербургского горизбиркома во время проведения муниципальных выборов. К организации и проведению губернаторских выборов глава ЦИК претензий не предъявила
В России каждая третья пара проданных кроссовок – это подделка
Горячие новости
В России каждая третья пара проданных кроссовок – это подделка
Почти 70% поддельных кроссовок разных брендов в торговых центрах и на вещевых рынках, а остальное реализуется через интернет-магазины. Средняя стоимость поддельной пары составляет 2-3 тысячи рублей