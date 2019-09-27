ГИБДД отказалась штрафовать водителей по фотографиям из «Помощника Москвы»
Госавтоинспекция России отказалась от использования в правоприменительной практике фотографий нарушений ПДД, которые были сделаны частными лицами и направлены через мобильное приложение «Помощник Москвы»
Госавтоинспекция России отказалась от использования в правоприменительной практике фотографий нарушений ПДД, которые были сделаны частными лицами и направлены через мобильное приложение «Помощник Москвы». Об этом говорится в ответе МВД России на запрос эксперта по фотовидеофиксации Григорию Шухману, сообщает «КоммерсантЪ».
По мнению эксперта, разработанное столичными чиновниками приложение «Помощник Москвы», не может считаться автоматической камерой, а значит, штрафы по этим снимкам водителям назначаться не должны.
Напомним, что с 2015 года граждане фотографируют нарушителей ПДД и отсылают фотодоказательства через «помощника» в МАДИ (нарушения правил парковки) и в ГИБДД (другие нарушения). На основании этих снимков водители получают «письма счастья» со штрафами.
В июне 2019 года Верховный суд России опубликовал разъяснение, согласно которому «Помощник Москвы» не является автоматической камерой фиксации нарушений ПДД.