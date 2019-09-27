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27 сентября 11:40

Профсоюз журналистов и работников СМИ требует закрыть дело против псковской журналистки

Профсоюз журналистов и работников СМИ обратился к коллегам с просьбой подписать и распространить петицию на сайте Change.org в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую власти обвиняют в оправдании терроризма

Профсоюз журналистов и работников СМИ требует закрыть дело против псковской журналистки
Фото: ТВ2

Профсоюз журналистов и работников СМИ обратился к коллегам с просьбой подписать и распространить петицию на сайте Change.org в защиту псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которую власти обвиняют в оправдании терроризма. Поводом для возбуждения дела стало высказанное журналисткой мнение о теракте в здании УФСБ по Архангельской области.

Профсоюз призывает журналистов и просто неравнодушных граждан выходить с одиночными пикетами к зданию Следственного комитета с плакатами «Дело Прокопьевой сфабриковано», «Журналистика — не преступление», «Журналист — не террорист», «Закрыть дело Прокопьевой».

Дело Светланы Прокопьевой многие работники СМИ считают опасным прецедентом уголовного преследования журналистов за их профессиональную деятельность.

«В июне мобилизация журналистов и гражданского общества помогла спасти из-под катка репрессивной машины нашего коллегу Ивана Голунова, сегодня мобилизация и возмущение помогли затормозить «московское дело». Сегодня же нужно действовать, чтобы защитить журналистов и активистов в регионах», - говорится в открытом письме профсоюза журналистов.

Профсоюз журналистов и работников СМИ убежден в полной Светланы Прокопьевой невиновности и требует немедленно прекратить ее преследование.

Напомним, в ноябре прошлого года Светлана Прокопьева в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» обсуждала взрыв на входе в здание УФСБ по Архангельской области, который осуществил 17-летний анархист Михаил Жлобицкий. Журналистка не оправдывала действия молодого человека, а лишь высказал мнение, что государство своими репрессиями само воспитало граждан, которые теперь борются с режимом.

Роскомнадзор и Следственный комитет сочли мнение журналистки «экстремистским». Летом Росфинмониторинг включил Светлану Прокопьеву в список «экстремистов и террористов», а ей самой грозит до 7 лет лишения свободы.

«Профсоюз журналистов уже не раз называл дело Прокопьевой абсурдом и очевидной попыткой запугать журналистов. Мы требуем прекратить дело и наказать тех, кто занимался его фабрикацией», - заявили в профсоюзе и назвали дело Светланы Прокопьевой «делом против свободы слова, всех нас и нашей профессии.

Редакция «Общей Газеты» поддерживает акцию солидарности со Светланой Прокопьевой и присоединяется к требованию немедленно закрыть уголовное дело против псковской журналистки.

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