В России появится электронная база плательщиков за услуги ЖКХ
Депутат Госдумы и зампред комитета по жилищной политике Сергей Пахомов сообщил о планах создать электронную базу персональных данных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги
Депутат Госдумы и зампред комитета по жилищной политике Сергей Пахомов сообщил о планах создать электронную базу персональных данных плательщиков за жилищно-коммунальные услуги.
Парламентарий пояснил, что такая база данных должна исключить случаи ошибочного взыскания по суду задолженности с добросовестных плательщиков.
В октябре в России вступит в силу закон, который обязывает подавать иски в арбитражные суды о взыскании коммунальных долгов только с указанием идентификационного номера ответчика, в качестве которого могут выступать номер паспорта или СНИЛС.
При этом реестр плательщиков за услуги ЖКХ должен стать одним из способов идентификации граждан, которые уклоняются от оплаты «коммуналки», сообщают «Известия».