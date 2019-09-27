Российским военным предложили выдавать бесплатные билеты в цирк
Российских военнослужащих обеспечат бесплатными билетами в цирк в обмен на участие Министерства обороны в восстановлении досуговых центров. С таким заявлением выступили в Росгосцирке
Российских военнослужащих обеспечат бесплатными билетами в цирк в обмен на участие Министерства обороны в восстановлении досуговых центров. С таким заявлением выступили в Росгосцирке.
Генеральный директор Росгосцирка Владимир Шемякин сообщил, что сейчас оборонное ведомство занимается восстановлением досуговых центров, поэтому у них есть «обоюдное движение, чтобы наши военнослужащие посещали цирки по какому-то своему военному билету». Сейчас Росгосцирк и Минобороны прорабатывают детали сотрудничества.
В Минобороны предложение о выдаче военнослужащим бесплатных билетов в цирк пока не прокомментировали.