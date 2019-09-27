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27 сентября 05:16

В Иркутской области при повторном обследовании непригодными для жизни признали 675 домов

Всего после паводков непригодными были признаны 5718 домов, 1324 из которых - индивидуальные жилые дома

В Иркутской области при повторном обследовании непригодными для жизни признали 675 домов
Фото: newsarium.org

Власти после повторного обследования домов, пострадавших в результате паводка в Иркутской области, приняли решение расселить жителей еще 675 домов. Всего заявления на повторное обследование подали 1454 человека.

Вице-премьер Виталий Мутко в ходе заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области сообщил, что при повторном осмотре 675 домов были признаны непригодными для проживания. Жителей этих домов будут расселять.

Всего после паводков непригодными были признаны 5718 домов, 1324 из которых - индивидуальные жилые дома. В 3458 домах проведут капитальный ремонт.

По уточненным данным, в зоне подтопления оказались более 17 тысяч домов. Больше всего от наводнения пострадали Нижнеудинск и Тулун. Общий ущерб от стихии власти оценили в 35 млрд рублей.

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