В Иркутской области при повторном обследовании непригодными для жизни признали 675 домов
Всего после паводков непригодными были признаны 5718 домов, 1324 из которых - индивидуальные жилые дома
Власти после повторного обследования домов, пострадавших в результате паводка в Иркутской области, приняли решение расселить жителей еще 675 домов. Всего заявления на повторное обследование подали 1454 человека.
Вице-премьер Виталий Мутко в ходе заседания комиссии по ликвидации последствий ЧС в Иркутской области сообщил, что при повторном осмотре 675 домов были признаны непригодными для проживания. Жителей этих домов будут расселять.
Всего после паводков непригодными были признаны 5718 домов, 1324 из которых - индивидуальные жилые дома. В 3458 домах проведут капитальный ремонт.
По уточненным данным, в зоне подтопления оказались более 17 тысяч домов. Больше всего от наводнения пострадали Нижнеудинск и Тулун. Общий ущерб от стихии власти оценили в 35 млрд рублей.