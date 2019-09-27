Уволенные из-за дела Голунова полицейские через суд потребовали восстановить их на службе
Сотрудники УВД по ЗАО Москвы, которые задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, направили в суд документы с требованием восстановить их на службе в полиции. Силовики были уволены после того, как с корреспондента сняли обвинение
Сотрудники УВД по ЗАО Москвы, которые задерживали журналиста «Медузы» Ивана Голунова, направили в суд документы с требованием восстановить их на службе в полиции. Силовики были уволены после того, как с корреспондента сняли обвинение в сбыте наркотических веществ.
Полковник полиции Андрей Щиров и сержант Роман Феофанов просят восстановить их на работе «в связи с признанием приказа об увольнении недействительным». Иск оперативника Максима Уметбаева рассматривается в категории «иные споры по делам о восстановлении на государственной службе».
Ответчиками по искам выступают Главное управление МВД по Москве и УВД по ЗАО Москвы.
«МБХ медиа» сообщает, что иски бывших полицейских рассматриваются в закрытом режиме.
В задержании Ивана Голунова участвовали оперуполномоченные Роман Феофанов, Дмитрий Кожанов, Акбар Сергалиев и Денис Коновалов, а резонансное дело журналиста вел следователь Игорь Лопатин.
Напомним, в июне текущего года специального корреспондента «Медузы» Ивана Голунова задержали по подозрению в сбыте наркотиков. В его рюкзаке и при обыске в квартире полицейские нашли кокаин и мефедрон, но при этом обыски проходили с многочисленными нарушениями. Полицейские также опубликовали фотографии «нарколаборатории», якобы сделанные в квартире Голунова. Позже в МВД признали, что снимки были сделаны не по месту жительства журналиста.
Задержание Ивана Голунова связали с его громкими расследованиями, а его коллеги выяснили, что интересантами преследования журналиста являются высокопоставленные сотрудники ФСБ. Дело Голунова вызвало широкий общественный резонанс, после чего в МВД сообщили о снятии с него обвинения.