Депутат Госдумы от КПРФ подготовил законопроект о декриминализации «дадинской» статьи
В Думу внесен законопроект о декриминализации статьи 212.1 УК РФ: «Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования»
Депутат Госдумы от КПРФ и писатель Сергей Шаргунов внес на рассмотрение коллег законопроект о декриминализации статьи 212.1 УК РФ («Неоднократное нарушение порядка организации либо проведения собрания, митинга, шествия или пикетирования»). Эту статью называют «дадинской» по фамилии гражданского активиста Ильдара Дадина, который стал первым осужденным на реальный срок после нескольких задержаний на акциях протеста.
Коммунист считает, что участие в несанкционированной акции не должно признаваться преступлением независимо от количества повторных нарушений, если человек не совершал насильственных действий.
Ранее Конституционный суд России в ходе рассмотрения дела Ильдара Дадина отменил приговор активисту. Суд также рекомендовал Госдуме принять поправки в действующее законодательство, чтобы уголовная ответственность за неоднократные нарушения правил проведения митингов наступала только в том случае, если действия митингующего повлекли вред гражданам, общественной безопасности или конституционно охраняемым ценностям.
«Задача состоит в том, чтобы сделать закон нерепрессивным, следуя рекомендации Конституционного суда», - сообщил «Коммерсанту» Сергей Шаргунов.
Вопрос о декриминализации «дадинской» статьи стал вновь актуальным в связи с вынесением обвинительного приговора еще одному гражданскому активисту Константину Котову. Суд первой инстанции фактически проигнорировал рекомендации Конституционного суда и приговорил Котова к 4 годам лишения свободы.