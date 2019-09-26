Правительство запретило россиянам курить на балконах и лоджиях
Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменение в правила противопожарного режима. Документ предусматривает запрет на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях квартир
Премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление, которое вносит изменение в правила противопожарного режима. Документ предусматривает запрет на использование «открытого огня» на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и гостиничных номеров.
Понятие «открытый огонь» в постановлении не описывается, однако под ним подразумевается зажжение спички или зажигалки. Таким образом, запрет на открытый огонь на балконах и лоджиях фактически означает запрет на курение.
Постановление правительств также запрещает производить магазинам и торговым центрам загрузку и выгрузку товаров в рабочее время рядом с эвакуационными выходами.
Кроме того, владельцев и сотрудников кинотеатров обяжут перед началом сеанса демонстрировать зрителям эвакуационные выходы на случай возникновения пожара.