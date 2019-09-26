Деятельность президента и его администрации в 2020 году обойдется бюджету в 38 млрд рублей
Расходы на функционирование президента России и чиновников его администрации обойдутся федеральному бюджету в 100 млрд рублей в ближайшие три года
Расходы на функционирование президента России и чиновников его администрации обойдутся федеральному бюджету в 100 млрд рублей в ближайшие три года. Соответствующие расходы заложены в проекте бюджета на 2020-2022 гг.
В статьях расходов под названием «Функционирование президента» и «Президент и его администрация» указывается, что на деятельность главы государства в 2020 году выделят 24,2 млрд рублей, а на его администрацию – 13,8 млрд рублей. на 2021 года расходы по этим статьям запланированы в размере 24,5 млрд и 14,1 млрд рублей соответственно, а в 2022 году – 25 млрд и 14,6 млрд рублей.
По сравнению с текущим годов расходы на президента и кремлевскую администрацию выросли в три раза, отмечает «МБХ медиа».
Расходы на обеспечение работы федерального правительства в 2020 году составят 8,6 млрд рублей (против 6,7 млрд рублей в текущем году), в 2021 году - 8,8 млрд рублей, а в 2022 году - 10,8 млрд рублей.