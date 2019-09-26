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26 сентября 10:24

Правительство выделит 9,5 млрд рублей на субсидии чиновникам на покупку жилья

Согласно проекту федерального бюджета на 2020 год, из бюджета каждый год в течение трех лет будет выделяться по 3,157 млрд на единовременные жилищные субсидии федеральным госслужащим

Правительство выделит 9,5 млрд рублей на субсидии чиновникам на покупку жилья

Правительство в 2020-2022 годах выделит из федерального бюджета 9,5 млрд рублей на выплату субсидий чиновникам на покупку жилья.

Согласно проекту федерального бюджета на 2020 год и плановый период 2021-2022 гг, из бюджета каждый год в течение трех лет будет выделяться по 3,157 млрд на единовременные жилищные субсидии федеральным госслужащим.

Помимо этого, в проекте бюджета есть пункт о направлении ежегодно по 260,6 млн рублей на проведение мероприятий по профессиональному развитию чиновников, сообщает ТАСС.

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