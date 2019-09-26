Глава компании-производителя электронных сигарет ушел в отставку из-за гибели 10 курильщиков
Глава компании Juul Labs Кевин Бернс подал в отставку. Топ-менеджер уволился на фоне сообщений о нескольких случаях гибели потребителей электронных сигарет
Глава американской компании-производителя электронных сигарет Juul Labs Кевин Бернс подал в отставку. Топ-менеджер уволился на фоне сообщений о нескольких случаях гибели потребителей электронных сигарет в США.
Кевин Бернс объяснил свое увольнение усталостью, поскольку долгое время он работал без перерыва.
На сегодняшний день зарегистрировано более 500 случаев заболевания курильщиков электронных сигарет, десять человек уже скончались. Точные причины отравлений неизвестны, но все они курили электронные сигареты.
В связи с инцидентом власти США предложили запретить все электронные сигареты с добавками и ароматизаторами, в том числе смеси с ментолом или фруктовыми вкусами.