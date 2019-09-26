Муфтий Москвы предложил узаконить многоженство в России
Ильдар Аляутдинов предложил узаконить в России многоженство. Свое предложение он объяснил тем, что в нашей стране женщин на 10 млн больше, чем мужчин, а также много разведенных женщин и вдов
Муфтий Москвы Ильдар Аляутдинов предложил узаконить в России многоженство. Свое предложение он объяснил тем, что в нашей стране женщин на 10 млн больше, чем мужчин, а также много разведенных женщин и вдов.
Ильдар Аляутдинов отметил, что многоженство может помешать стремительному распространению «греховности и блуда».
В Московском патриархате в ответ на предложение муфтия заявили, что христианская цивилизация не приветствует идею многоженства и построена на моногамии.
Замглавы отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Вахтанг Кипшидзе отметил, что для православной церкви моногамия ассоциируется с уважением роли мужчин и женщин, а также признанием их равного достоинства в браке.