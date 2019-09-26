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Политика
26 сентября 00:23

«Единая Россия» потратила на выборы в хабаровский парламент 80 млн рублей и проиграла

Хабаровское региональное отделение «Единой России» потратило на выборы в Законодательное Собрание региона 80 млн рублей. Однако столь внушительные траты не спасли партию власти от разгромного поражения на выборах

«Единая Россия» потратила на выборы в хабаровский парламент 80 млн рублей и проиграла
Фото: rigma.info

Хабаровское региональное отделение «Единой России» потратило на выборы в Законодательное Собрание региона 80 млн рублей. Однако столь внушительные траты не спасли партию власти от разгромного поражения на выборах.

Согласно финансовому отчету, 19,5 млн рублей «Единая Россия» потратила на оплату печатных и иных агитационных материалов, а 57,7 млн рублей ушло непосредственно на проведение выборной кампании, пишут «Ведомости».

Итоги выборов в Заксобрание Хабаровского края оказались самыми провальными для «Единой России». Партия власти получила только два мандата из 36. Победу на выборах одержала партия ЛДПР, представитель которой – Сергей Фургал – с осени 2018 года возглавляет Хабаровский край. Либерал-демократы получили восемь мест по партийному списку и выиграли выборы во всех одномандатных округах. Сколько ЛДПР потратила на выборы, пока не сообщается.

«Единая Россия» потратила на избирательную кампанию в Хабаровском крае около 200 млн рублей с учетом выборов в муниципалитеты и довыборов в Госдуму. На довыборах партию власти представляла певица Вика Цыганова, которая избраться не смогла.

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