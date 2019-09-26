Депутаты предложили отменить комиссию при снятии наличных в «чужом» банкомате
Авторы законопроекта отметили, что в 2018 году прибыль российских банков составила 1,34 трлн рублей, а на комиссионные доходы банков пришлось 24% от этой суммы
В Госдуму внесен законопроект, который запретит банкам взимать комиссию за снятие наличных с дебетовых карт без овердрафта в чужих банкоматах и отделениях, а также за денежные переводы на карты другого банка. Документ подготовили депутаты фракции «Справедливая Россия».
Авторы законопроекта отметили, что в 2018 году прибыль российских банков составила 1,34 трлн рублей, а на комиссионные доходы банков пришлось 24% от этой суммы. В этой связи справороссы предлагают отменить комиссию за снятие наличных не в «родном» для клиента банкомате. Такое послабление депутаты предлагают распространить только на дебетовые карты и операции в рублях.
Эксперты говорят, что принятие законопроекта «СР» обернется для банков крупными потерями. В «Тинькофф банке» потери от отмены комиссии оценили в миллиарды рублей.
«В случае принятия законопроекта банки будут придумывать механизмы компенсации таких потерь или просто запретят снимать наличные в чужих банкоматах», – заявил газете «Ведомости» представитель банка.