Первого замглавы ГУОООП МВД России задержали за вымогательство 100 млн рублей
Генерал-майор МВД России Александр Мельников задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о его аресте
Генерал-майор МВД России Александр Мельников задержан по подозрению в мошенничестве в особо крупном размере. Следственный комитет направил в Басманный суд Москвы ходатайство о его аресте, однако суд отложил решение на 72 часа.
Александр Мельников занимает должность первого замначальника Главного управления по обеспечению охраны общественного порядка (ГУОООП) МВД России.
Телеканал РЕН ТВ сообщает, что генерал-майор подозревается в вымогательстве у бизнесмена 100 млн рублей. За эту сумму высокопоставленный полицейский обещал не привлекать предпринимателя к уголовной ответственности. Самого бизнесмена проверяли на причастность к мошенничеству.