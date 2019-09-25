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25 сентября 15:47

Глава ЦИК раскритиковала петербургский горизбирком за беспредел на муниципальных выборах

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова признала неудовлетворительной работу петербургского горизбиркома во время проведения муниципальных выборов. К организации и проведению губернаторских выборов глава ЦИК претензий не предъявила

Глава ЦИК раскритиковала петербургский горизбирком за беспредел на муниципальных выборах
Фото: news-life.ru

Председатель Центризбиркома Элла Памфилова признала неудовлетворительной работу петербургского горизбиркома во время проведения муниципальных выборов. К организации и проведению губернаторских выборов глава ЦИК претензий не предъявила.

В ЦИК насчитали более 1100 жалоб на муниципальные выборы в Петербурге, минимум на 20 муниципальных округах нужно отменить итоги голосования. При этом Элла Памфилова отметила, что такое полномочие есть только у суда.

Глава ЦИК также назвала председателя петербургского горизбиркома Виктора Миненко человеком с «низкой личной ответственностью».

Памфилова сообщила, что в ходе выборной кампании в северной столице муниципальные советы скрывали факт назначения выборов, избиркомы прятались от кандидатов, меняли адреса и график работы, создавали очереди из подставных кандидатов и отказывались регистрировать некоторых кандидатов (речь идет о независимых кандидатах, о чем «Общая Газета» неоднократно сообщала). А в ходе разбирательств спорных ситуаций горизбирком вставал на сторону муниципальной власти, а не кандидатов.

«Такое ощущение, что в Петербурге никакой власти нет. Что хотят, то и творят», - заявила Элла Памфилова.

Глава ЦИК считает одной из причин сложившейся ситуации тот факт, что после скандальных выборов в петербургские муниципалитеты 2014 года большинство многие председатели и сотрудники ИКМО сохранили свои посты.

Г-жа Памфилова также обвинила спикера Законодательного Собрания северной столицы Вячеслава Макарова, депутатов Госдумы Евгения Марченко, Михаила Романова и Сергея Вострецова в прямом вмешательстве в муниципальные выборы, что подрывает авторитет «Единой России».

Элла Памфилова предложила передать Центризбиркому полномочия выносить решения о привлечении к ответственности руководителей муниципальных и территориальных избиркомов, а также обновить кадры в избирательной системе Петербурга. Одновременно с этим она отказалась увольнять Виктора Миненко с поста горизбиркома, отметив, что именно он и должен исправить ситуацию.

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