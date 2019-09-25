В России каждая третья пара проданных кроссовок – это подделка
Почти 70% поддельных кроссовок разных брендов в торговых центрах и на вещевых рынках, а остальное реализуется через интернет-магазины. Средняя стоимость поддельной пары составляет 2-3 тысячи рублей
Российских рынок продажи кроссовок почти на треть состоит из контрафактной продукции. По оценкам экспертов, каждая третья пара кроссовок – это подделка.
Объем российского рынка спортивной обуви оценивается в 234 млрд рублей. Из них на нелегальный оборот приходится 77 млрд рублей (33%), сообщает «КоммерсантЪ» со ссылкой на исследование BrandMonitor.
Почти 70% поддельных кроссовок разных брендов в торговых центрах и на вещевых рынках, а остальное реализуется через интернет-магазины. Средняя стоимость поддельной пары составляет 2-3 тысячи рублей. Для сравнения, средняя стоимость оригинала составляет 4-5 тысяч рублей.
Эксперты также выяснили, что основными покупателями контрафактных кроссовок являются молодые люди в возрасте до 24 лет. Почти половина из них покупает подделки из-за недостатка средств.
Чаще всего подделываются кроссовки брендов Gucci, Louis Vuitton, Balenciaga и Yeezy Boost (люксовый сегмент), а также Adidas, Nike, Reebok и New Balance.