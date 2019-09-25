Росрыболовство предложило ограничить перевозку красной икры в багаже
Илья Шестаков предложил ограничить авиаперевозку красной икры пассажирами. В случае принятия данной инициативы, граждане смогут в частном порядке провозить без сопроводительных документов не более 10 кг красной икры
Глава Росрыболовства Илья Шестаков выступил с предложением ограничить авиаперевозку красной икры в багаже пассажиров. В случае принятия данной инициативы, граждане смогут в частном порядке провозить без сопроводительных документов не более 10 кг красной икры.
В ходе заседания Госкомиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции Илья Шестаков пожаловался на практику использования физлицами (пассажирами и членами экипажей самолетов) багажных мест при авиаперевозке икры лососевых. Объем партий может превышать 25 кг. В дальнейшем эта икра выставляется на продажу, но без прохождения ветеринарного контроля, сообщает РБК.
По словам главы Росрыболовства, действующие нормы позволяют продавать браконьерскую продукцию.
В свою очередь вице-губернатор Камчатского края Дмитрий Латышев предложил разрешить частным лицам провозить до 32 кг красной икры без сопроводительных документов.