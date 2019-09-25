Минюст предложил разрешить судебным приставам взламывать двери в дома и квартиры
Сотрудников Федеральной службы судебных приставов могут наделить правом взламывать двери квартир и частных домов для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования
Сотрудников Федеральной службы судебных приставов (ФССП) могут наделить правом взламывать двери квартир и частных домов для проверки правомерности их перепланировки и установки газового оборудования. Об этом говорится в законопроекте, который вносит поправки в закон «Об исполнительном производстве».
В Минюсте считают, что у судебных приставов должно быть право взламывать двери, если его собственники отказывают им в доступе в помещение для проведения проверки или ремонта газового оборудования. Сейчас для принудительного доступа в помещение приставы должны получать разрешение у суда.
Судебные приставы будут направлять жильцам уведомления о необходимости предоставления доступа в помещение, а в случае их игнорирования они могут приступить к взламыванию дверей в присутствии понятых. Одновременно с этим сотрудники ФССП обязаны будут обеспечить сохранность имущества жильца и не допускать в помещение посторонних лиц.
Напомним, что Конституция России гарантирует гражданам неприкосновенность жилища.