Глава Тувы и мэр Москвы оказались лидерами среди губернаторов по числу ботов в Instagram
Российские губернаторы или те, кто ведет их аккаунты в социальных сетях, как оказалось, не брезгуют накрутками подписчиков. Эксперты нашли у десяти глав регионов более 40% ботов среди подписчиков в Instagram
Российские губернаторы или те, кто ведет их аккаунты в социальных сетях, как оказалось, не брезгуют накрутками подписчиков. Эксперты нашли у десяти глав регионов более 40% ботов среди подписчиков в Instagram.
По данным Центра политической конъюнктуры, лидерами по числу ботов стали глава Тувы Шолбан Кара-оол (63% ботов), мэр Москвы Сергей Собянин (53%), глава Северной Осетии Вячеслав Битаров (50%), глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов (48%) и губернатор Московской области Андрей Воробьев (47%).
Меньше всего ботов специалисты обнаружили у губернатора Чукотки Романа Копина (13% ботов).
Больше всего «лайков» к своим постам и фотографиям получают от подписчиков главы Чеченской республики Рамзан Кадыров, губернатор Хабаровского края Сергей Фургал и глава Башкирии Радий Хабиров, сообщает РБК.