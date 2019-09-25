Росстат спрогнозировал увольнение более 50 тысяч россиян до конца сентября
Росстат спрогнозировал число уволенных россиян до конца текущего месяца. Самые массовые сокращения будут проведены в сфере обрабатывающего производства
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Росстат спрогнозировал увольнение 51,6 тысяч россиян до конца текущего месяца. Самые массовые сокращения будут проведены в сфере обрабатывающего производства – без работы могут остаться 12,6 тысячи работников.
В отраслях государственного управления, военной безопасности и социального обеспечения сократят 7,7 тысяч человек, а в образовательной сфере - 5,2 тысяч сотрудников, сообщают «Известия» со ссылкой на данные статистического ведомства.
Увольнения будут проводиться в рамках сокращения штата или полной ликвидации компании.