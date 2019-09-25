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25 сентября 07:49

Финал Лиги чемпионов-2020/2021 пройдет в Санкт-Петербурге

Этот финал ЛЧ станет уде вторым, который проводится в России. В 2008 году Москва принимала финальный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра прошла на стадионе «Лужники»

Финал Лиги чемпионов-2020/2021 пройдет в Санкт-Петербурге

Финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит-Арена». Об этом сообщили в УЕФА.

«Официально: Финал Лиги Чемпионов-2020/21 пройдет на стадионе «Санкт-Петербург»!», - говорится в Twitter европейской футбольной ассоциации.

Этот финал ЛЧ станет уде вторым, который проводится в России. В 2008 году Москва принимала финальный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра прошла на стадионе «Лужники».

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