Финал Лиги чемпионов-2020/2021 пройдет в Санкт-Петербурге
Этот финал ЛЧ станет уде вторым, который проводится в России. В 2008 году Москва принимала финальный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра прошла на стадионе «Лужники»
Финальный матч Лиги чемпионов в 2021 году пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе «Зенит-Арена». Об этом сообщили в УЕФА.
«Официально: Финал Лиги Чемпионов-2020/21 пройдет на стадионе «Санкт-Петербург»!», - говорится в Twitter европейской футбольной ассоциации.
Этот финал ЛЧ станет уде вторым, который проводится в России. В 2008 году Москва принимала финальный матч между «Манчестер Юнайтед» и «Челси». Игра прошла на стадионе «Лужники».