Синоптики пообещали жителям московского региона потепление до +20 градусов
Синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области возвращение теплой погоды. При этом местами дневная температура воздуха может оказаться выше климатической нормы
Синоптики пообещали жителям Москвы и Московской области возвращение теплой погоды. В столичном метеобюро сообщили, что температура воздуха может прогреться до +20 градусов.
Главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова сообщила РИА Новости, что после затяжных сентябрьских холодов в октябре погода придет к норме. При этом местами дневная температура воздуха может оказаться выше климатической нормы.
Нормой для октября считается 8 градусов тепла, но синоптики обещают 10-12 градусов тепла, местами до 15-20 градусов.
Напомним, что в Москве и Подмосковье на этой неделе началась подача тепла в квартиры из-за того, что среднесуточная температура воздуха упала ниже 8 градусов тепла.