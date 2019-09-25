Фильм «Дылда» Кантемира Балагова выдвинут на премию «Оскар» от России
В фильме «Дылда» рассказывается о двух молодых женщинах, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Главные роли в картине сыграли Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина
Фото: russkiymir.ru
Российский оскаровский комитет планирует выдвинуть художественный фильм «Дылда» на престижную кинопремию «Оскар».
Выдвижение фильма Кантемира Балагова обсуждался на заседании комитета 24 сентября, однако пока официально о решении комитета не объявлялось, сообщает РИА Новости.
В фильме «Дылда» рассказывается о двух молодых женщинах, которые возвращаются в послевоенный Ленинград и пытаются начать новую жизнь. Главные роли в картине сыграли Виктория Мирошниченко и Василиса Перелыгина.
Ранее «Дылда» была представлена на Каннском кинофестивале и получила премию Международной федерации кинопрессы FIPRESCI.