В Петербурге проигравшая выборы депутат потребовала признать «Умное голосование» незаконным
Бывшая помощница депутата Госдумы Виталия Милонова и кандидат в муниципальные депутаты по Смольнинскому избирательному округу Санкт-Петербурга Анастасия Колб потребовала отменить итоги выборов в своем округе
Бывшая помощница депутата Госдумы Виталия Милонова и кандидат в муниципальные депутаты по Смольнинскому избирательному округу Санкт-Петербурга Анастасия Колб потребовала отменить итоги выборов в своем округе из-за победы кандидатов проекта «Умное голосование».
Анастасия Колб попросила суд приобщить к заявлению протокол осмотра с нотариусом сайта «Умного голосования» и подтверждение того, что сервер сайта расположен на территории США. Истица отметила, что агитационные материалы должны быть размещены на территории России, а победившие кандидаты незаконно использовали агитацию «Умного голосования», не оплатив ее из своего избирательного счета. Г-жа Колб также заявила, что «Умное голосование» было психологическим давлением на избирателей.
В своему заявлению Анастасия Колб приложила письмо неких жителей округа Смольнинское на имя президента Владимира Путина, в котором они жалуются на победу «не тех кандидатов». Авторы письма заявляют, что депутатами совета стали не те люди, за кого они голосовали, «так как была допущена некая ошибка». Жители округа якобы грозятся устроить митинг, если ситуация не разрешится, сообщат Znak.com.
Представитель избирательной комиссии округа Смольнинское поддержал заявление Анастасии Колб о том, что проект «Умное голосование» можно считать незаконной агитацией.
В муниципальном округе Смольнинское по итогам голосования в совет депутатов прошли десять самовыдвиженцев (из них восемь оппозиционеров), семь представителей «Яблока», один член КПРФ и два члена «Единой России».