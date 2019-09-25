Актеры, режиссеры и журналисты попросили Дмитрия Медведева закрыть «московское дело»
Известные люди России обратились к главе правительства с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела»
Известные актеры, журналисты, правозащитники, режиссеры и руководители благотворительных фондов обратились к главе правительства Дмитрию Медведеву с требованием прекратить уголовное преследование фигурантов «московского дела» и освободить уже осужденных участников протестных акций «За честные выборы».
Свои подписи под обращением к Дмитрию Медведеву поставили режиссер Андрей Звягинцев, актрисы Чулпан Хаматова, Ксения Раппопорт, Лия Ахеджакова, Ингеборга Дапкунайте и Татьяна Догилева, актеры Константин Хабенский, Евгений Цыганов и Максим Виторган, телеведущие Татьяна Лазарева и Михаил Ширвиндт и другие.
В заявлении деятелей искусства и журналистов говорится, что под арестом сейчас находится четверо обвиняемых, шестеро получили реальные сроки лишения свободы. Они просят освободить участников протестных акций и отдельно поддержали активиста и волонтера Алексея Миняйло, который обвиняется в «массовых беспорядках» 27 июля в Москве.
Алексей Миняйло является глубоко верующим человеком и участником многих волонтерских и благотворительных программ. Авторы письма отметили, что в его защиту выступили больше 100 православных священников и около 400 представителей различных НКО. «Мы считаем, что Алексей Миняйло не должен сидеть в тюрьме, ему не предъявлено обвинение ни в каких насильственных действиях», - говорится в обращении на имя премьер-министра.