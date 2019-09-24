Нацпарк «Лосиный остров» пожаловался на незаконное строительство дома в охранной зоне
На ведение строительства в охранной зоне особо охраняемой природной территории федерального значения необходимо получить разрешение в Минприроды, однако ведомство застройщику такого разрешения не выдавало
Национальный парк «Лосиный остров» обратится в суд в связи со строительством в охранной зоне жилого комплекса «Сказочный лес». На ведение строительства в охранной зоне особо охраняемой природной территории федерального значения необходимо получить разрешение в Минприроды, однако ведомство застройщику такого разрешения не выдавало.
Строительство ЖК «Сказочный лес» в буферной зоне особо охраняемой природной территории парка «Лосиный остров» ведет ООО «Гранднэкст», которое входит в группу Seven Suns Development. На границе с парком к 2021 году компания планирует построить четыре жилых корпуса на 1803 квартиры. Около 300 квартир уже проданы.
Участок застройщика входит в буферную зону нацпарка, в которой запрещено капитальное строительство. Такие зоны устанавливаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на природоохранные территории.
Разрешение на строительство «Гранднэксту» выдал Мосгосстройнадзор. В мэрии Москвы уверяют, что соблюли все процедуры при выдаче разрешительной документации, однако администрация парка «Лосиный остров» и Министерство природы РФ считают иначе.
В Минприроды «Коммерсанту» сообщили, что Мосгосстройнадзор не согласовывал с ведомством строительство жилого комплекса по-соседству с национальным парком. В министерстве сообщили, что сейчас нацпарк «Лосиный Остров» готовит исковые заявления в суд.
«Инспекция национального парка с 2016 года регулярно проводит свои проверки, застройщик неоднократно привлекался к административной ответственности», - говорится в заявлении Минприроды.
В компании Seven Suns Development заявили, что участок под строительство дома не попадает в охранную зону национального парка.