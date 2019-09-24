Российские сотовые операторы научатся распознавать абонентов по лицу и голосу
Как только операторы начнут использовать новый способ идентификации, пользователи смогут получать виртуальных SIM-карт (eSIM) без личного визита в офис оператора
Российские сотовые операторы вместе с «Ростелекомом» работают над созданием системы удаленной идентификации абонентов по лицу и голосу.
Система удаленной идентификации абонентов ускорит внедрение в России виртуальных SIM-карт (eSIM). Как только операторы начнут использовать новый способ идентификации, пользователи смогут получать eSIM без личного визита в офис оператора. Для получения электронной «симки» абонентам нужно будет сделать фото на камеру и сказать несколько слов в микрофон, сообщают «Известия».
eSIM представляет собой встроенную в гаджет карту, которая позволяет менять тариф и сотовую компанию без замены физической SIM-карты.