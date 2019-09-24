Аргентинец Лионель Месси в шестой раз стал лучшим игроком по версии ФИФА
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Футболист удостаивается этого звания уже в шестой раз
Нападающий испанской «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси признан лучшим игроком года по версии ФИФА. Футболист удостаивается этого звания уже в шестой раз.
На статус лучшего футболиста по версии ФИФА также претендовали нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду и защитник «Ливерпуля» Вирджил ван Дейк.
Лучшим вратарем ФИФА объявила голкипера «Ливерпуля» Алиссона, а тренером года стал наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп.
Аргентинец Лионель Месси теперь является рекордсмен по числу наград ФИФА. Лучшим футболистом он признается уже в шестой раз. На втором месте португалец Криштиану Роналду, который становился лучшим игроком по версии ФИФА пять раз.