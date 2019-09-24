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24 сентября 05:16

Власти решили оставить гражданам-должникам средства на еду и предметы первой необходимости

Минэкономразвития России разработало законопроект о сохранении на счету должника средств в размере прожиточного минимума после взыскания с него долгов

Власти решили оставить гражданам-должникам средства на еду и предметы первой необходимости

Минэкономразвития России разработало законопроект о сохранении на счету должника средств в размере прожиточного минимума после взыскания с него долгов.

Данная норма не коснется граждан с долгами по алиментам, коммунальным услугам, штрафам и налогам, а также тех, кто возмещает причиненный вред третьему лицу.

Во всех остальных случаях МЭР предлагает ориентироваться на прожиточный минимум за второй квартал предыдущего года в регионе проживания должника. При этом россияне смогут в суде попросить оставить им средств на счету сверх прожиточного минимума.

В случае принятия законопроекта судебные приставы будут возвращать исполнительные листы должнику, если выяснится, что его доходы не превышают прожиточный минимум, а имущества, которое можно описать в счет уплаты долга, у него нет, сообщает «Интерфакс».

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