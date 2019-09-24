IAAF продлила отстранение российских легкоатлетов от международных соревнований
IAAF продлила срок отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики. Это означает, что российские легкоатлеты по-прежнему не могут принимать участие в международных соревнованиях
Международная ассоциация легкоатлетических федераций (IAAF) продлила срок отстранения Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА). Это означает, что российские легкоатлеты по-прежнему не могут принимать участие в международных соревнованиях под национальным флагом.
В связи с решением IAAF, на чемпионате мира в Катаре, который стартует 27 сентября, российские атлеты будут выступать в нейтральном статусе.
Решение IAAF связано с выступлением главы комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) по соответствию Джонатана Тейлора, который рассказал махинациях с допинг-пробами в Московской антидопинговой лаборатории.
По данным WADA, записи о нескольких положительных допинг-пробах российских спортсменов были удалены из базы данных. При этом в агентстве заявили, что дадут российской стороне возможность разобраться в ситуации.
Напомним, членство Всероссийской федерации легкой атлетики в IAAF было приостановлено в 2015 году в связи с громким допинг-скандалом вокруг российских спортсменов. Сборная России по легкой была отстранена от участия в Олимпийских играх-2016 в Рио-де-Жанейро.